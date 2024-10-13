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Mario Balotelli canlı yayında çılgına döndü! "Ne saçmalıyorsun sen?"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.10.2024 10:57
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Bir dönem Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Mario Balotelli katıldığı bir programda söylenen sözlere çok sinirlendi. İşte detaylar...

Mario Balotelli canlı yayında çılgına döndü! "Ne saçmalıyorsun sen?"

Son olarak Adana Demirspor’da forma giyen Mario Balotelli henüz bir takımla anlaşmadı. İtalyan golcünün ülkesine dönme ihtimali bulunurken gelen son haberlere göre 34 yaşındaki oyuncunun adı Genoa ve Torino ile anılıyor.

İtalyan oyuncunun katıldığı bir canlı yayındaki sözleri gündem oldu. Sosyal medyada bir yayına katılan Balotelli, ‘Enerix’ adlı bir yayıncının söylediklerine çok sinirlendi.

Yayıncı, Balotelli’nin 2019’dan bu yana Serie A’da forma giymemesine dikkat çekerek Venezia’da forma giyen Joel Pohjanpalo'nun yükselişte olan bir takım için daha mantıklı bir tercih olacağını söyledi.

"NE SAÇMALIYORSUN SEN?"

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Yayıncının sözlerine çok sinirlenen Balotelli “Ne saçmalıyorsun sen?” şeklinde çıkışarak “Serie A’yı parçalayacağım” dedi.

Balotelli, ülkesi İtalya’da son olarak 2019-2020 sezonunda Brecia forması giymişti. 34 yaşındaki İtalyan oyuncu Adana Demirspor forması ile çıktığı 51 maçta 26 gol atmıştı.

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