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Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' yanıtı: Beni istemiyorlar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.03.2020 14:33 | Son Güncelleme

Mario Balotelli, Kevin-Prince Boateng'in 'Come to Beşiktaş' çağrısına yanıt verdi. İtalyan yıldız eski takım arkadaşına "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" cevabını verdi.

Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' yanıtı: Beni istemiyorlar

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, eski takım arkadaşı Mario Balotelli'nin Instagram üzerinden etkileşime geçti.

Boateng, paylaşımına yorum yapan Balotelli'yi 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah beyazlı ekibe çağırdı. İtalyan golcünün arkadaşına cevabı ise "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" şeklinde oldu.

Balotelli Beşiktaş

Bu etkileşimin sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız isme binlerce yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
mario balotelli Beşiktaş kevin prince boateng

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rahat duracağını bilseler alırlarda napacağın belli olmuyor :)
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