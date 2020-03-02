Mario Balotelli'den 'Come to Beşiktaş' yanıtı: Beni istemiyorlar

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, eski takım arkadaşı Mario Balotelli'nin Instagram üzerinden etkileşime geçti.

Boateng, paylaşımına yorum yapan Balotelli'yi 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah beyazlı ekibe çağırdı. İtalyan golcünün arkadaşına cevabı ise "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor" şeklinde oldu.

Bu etkileşimin sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız isme binlerce yorum yaptı.

