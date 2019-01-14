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Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 14.01.2019 14:49 | Son Güncelleme

Çapkınlıklarıyla bilinen Mario Balotelli, adı daha önce de pek çok futbolcuyla anılan Seda Parseker'le sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.

Mario Balotelli'den Türk güzel Seda Perseker'e yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Transferde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli, 4 gün önce sosyal medyada sosyetik tasarımcı Seda Parseker'i takibe aldı.

Transferde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli, 4 gün önce sosyal medyada sosyetik tasarımcı Seda Parseker'i takibe aldı.

Instagram'da 180 kişiyi takip eden 28 yaşındaki futbolcunun listesindeki tek Türk olan Parseker de Balotelli'nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık verdi.

Instagram'da 180 kişiyi takip eden 28 yaşındaki futbolcunun listesindeki tek Türk olan Parseker de Balotelli'nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık verdi.

İkilinin sosyal medyadaki bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcu ile güzel tasarımcının tehlikeli yakınlaşması da kafa karıştırdı.

İkilinin sosyal medyadaki bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü futbolcu ile güzel tasarımcının tehlikeli yakınlaşması da kafa karıştırdı.

Yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Balotelli'nin Bursalı tasarımcıyı İstanbul'a geldiği dönemde yakın markaja alması ise "Tesadüfe bak" dedirtti.

Yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Balotelli'nin Bursalı tasarımcıyı İstanbul'a geldiği dönemde yakın markaja alması ise "Tesadüfe bak" dedirtti.

Seda Parseker'in adı geçtiğimiz yıllarda 3 ünlü futbolcu Sercan Yıldırım, Manuel Fernandes ve Jose Bosingwa ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

Seda Parseker'in adı geçtiğimiz yıllarda 3 ünlü futbolcu Sercan Yıldırım, Manuel Fernandes ve Jose Bosingwa ile aşk dedikodusuna karışmıştı.

Nice'ten gizlice ülkemize geldiği öğrenilen Balotelli, önceki gün akşam üzeri ise İtalya'ya geri dönmüştü.

Nice'ten gizlice ülkemize geldiği öğrenilen Balotelli, önceki gün akşam üzeri ise İtalya'ya geri dönmüştü.

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Balotelli'den Türk güzele yakın markaj
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Anahtar Kelimeler:
Mario Balotelli Seda Perseker

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