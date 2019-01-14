Balotelli'den Türk güzele yakın markaj

Transferde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Mario Balotelli, 4 gün önce sosyal medyada sosyetik tasarımcı Seda Parseker'i takibe aldı.

Instagram'da 180 kişiyi takip eden 28 yaşındaki futbolcunun listesindeki tek Türk olan Parseker de Balotelli'nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık verdi.