Mario Gomez: Ben seve seve gelirim

Beşiktaş forması altında yeniden doğduğunu söyleyen Gomez, "İstanbul'dan ayrıldıktan sonra eski takımımı çok aradım. Ancak o dönem şartlar onu gerektiriyordu" dedi.
STUTTGART'I İKNA ETSİNLER
Yeniden Beşiktaş'ta oynamayı çok istediğini ifade eden Mario Gomez, "Kulübüm Stuttgart'ı ikna etsinler yeter. Ben Beşiktaş'a seve seve gelirim. Vodafone Park'a çıkmak bir ayrıcalık" diye konuştu.
YENİDEN DÖNMEK İSTERİM
Süper Lig'in her geçen gün daha kaliteli bir hale geldiğini vurgulayan Gomez, "Bu ligde yeniden Beşiktaş forması altında şampiyonluk yaşamak isterim. Bunun için gelmeye hazırım" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ın Ocak ayında Mario Gomez için Stuttgart'a teklif yapacağı haberi Alman futbolcuyu şimdiden heyecanlandırdı. Siyah- Beyazlı takımda geçirdiği 1 sezonu hiç unutamadığını ifade eden Gomez, "Beşiktaş'a geldiğimde bana bitti diyenler vardı. Onlara futbolumla ve attığım gollerle cevap verdiğimi düşünüyorum" dedi.
ŞARTLAR ONU GEREKTİRİYORDU
Beşiktaş forması altında yeniden doğduğunu söyleyen Gomez, "İstanbul'dan ayrıldıktan sonra eski takımımı çok aradım. Ancak o dönem şartlar onu gerektiriyordu" dedi.
STUTTGART'I İKNA ETSİNLER
Yeniden Beşiktaş'ta oynamayı çok istediğini ifade eden Mario Gomez, "Kulübüm Stuttgart'ı ikna etsinler yeter. Ben Beşiktaş'a seve seve gelirim. Vodafone Park'a çıkmak bir ayrıcalık" diye konuştu.
YENİDEN DÖNMEK İSTERİM
Süper Lig'in her geçen gün daha kaliteli bir hale geldiğini vurgulayan Gomez, "Bu ligde yeniden Beşiktaş forması altında şampiyonluk yaşamak isterim. Bunun için gelmeye hazırım" ifadesini kullandı. (SABAH)
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