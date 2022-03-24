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Mario Gomez'den Beşiktaş'a Valerien Ismael uyarısı!

24.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırmış ve Önder Karaveli ile devam etme kararı almıştı. Karaveli'nin de inişli çıkışlı bir performans sergilemesi sonrasında yeni hoca arayışına başlayan siyah - beyazlılar, Valerien Ismael ile anlaşmaya varmıştı. Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, genç teknik direktör hakkında takım arkadaşlarını uyardı. İşte haberin detayları...

Mario Gomez'den Beşiktaş'a Valerien Ismael uyarısı!

Beşiktaş, Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'den sonra bu sezon üçüncü teknik direktörüyle resmi imzaları atmak üzere... 46 yaşındaki Valerien Ismael'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmen Beşiktaşlı olması bekleniyor. Siyah - beyazlı kulübün eski golcüsü Mario Gomez, eski takım arkadaşlarına Ismael hakkında bilgi verdi. Detaylar haberimizde...

ISMAEL'İN KARARINA ETKİ ETTİ

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Geçtiğimiz günlerde Valerien Ismael'in teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'dan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ve Gomez'in de etkisiyle kabul ettiği öğrenildi.

GOMEZ'DEN ISMAEL UYARISI

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael Başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olurken siyah beyazlıların eski yıldız golcüsü Mario Gomez, Wolfsburg'dan teknik direktörü olan Valerien Ismael hakkında açıklama yaptı.

"İDMANLARI ÇOK AĞIRDIR"

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Kendisinin eski, Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael hakkında konuşan Mario Gomez oyuncuları idmanları konusunda uyardı. Gomez, "Valerien Ismael inanılmaz hırslı bir hocadır. Asla formda olmayan biri sahada forma şansı bulamaz ismi kim olursa olsun. İdmanları çok ağırdır futbolcular kendini şimdiden hazırlasın. Beşiktaş’ta güzel işler başaracağına eminim. Çünkü duygularıyla hırsıyla yaşıyor." dedi.

(Ajansspor)

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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