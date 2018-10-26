Mario Gomez'den Beşiktaş'a yeşil ışık

Demba Ba, Gomez, Aboubakar, Cenk Tosun...
Beşiktaş son yıllarda hep üst düzey forvetlerle oynadı, ligde iki şampiyonluk yaşayıp, Devler Ligi'nde gruptan çıktı. Ancak Siyah-Beyazlılar bu sezon hücum bölgesinde ciddi bir kalite düşüklüğü yaşadı. Negredo'yu da gönderip Vagner Love, Larin, Mustafa Pektemek üçlüsüne muhtaç kalan Kartal, bunun bedelini istikrarsız sonuçlar alarak ödüyor.
Ligde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Beşiktaş, devre arası transferi için bu kez erkenden çalışmalara başladı. Kartal, Ocak ayında mutlaka bir forvet alacak.
Fanatik'in haberine göre, gündemdeki ilk isim; Mario Gomez. Taraftarların eski aşkı, Stuttgart'ta mutsuz ve ayrılmayı planlıyor. Menaceri aracılığıyla temas kurulan 33 yaşındaki yıldız, yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.
Alternatifi Origi
Yönetim, kısa zaman içinde Stuttgart ile görüşme yapacak ve Gomez için teklifini sunacak. Eğer Bundesliga ekibi, tecrübeli forveti satmak istemezse Siyah-Beyazlılar yarım sezon kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Gomez'in alternatifi ise Liverpool'un 23 yaşındaki İngiliz oyuncusu Divock Origi.
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