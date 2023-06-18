Mario Gomez devrede! Dünyaca ünlü yıldız Thomas Müller için Beşiktaş harekete geçti

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte ligde adeta fırtınalar estiren Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın takımın başına geçtiği haftadan beri en çok puan toplayan ekip konumunda bulunuyor. Bu istatistikte şampiyon Galatasaray'ı bile geride bırakan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun şampiyonluk adayları arasında çok iddialı gözüküyor.

ALMAN BASINI YAZDI! İLK HEDEF MULLER...

Alman basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın listesinin en başında Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Thomas Müller var. 33 yaşındaki Alman yıldız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni bir takım aradığını duyurmuştu.

MARIO GOMEZ'DEN YARDIM ALINACAK

Beşiktaş yönetiminin çok istediği Thomas Müller için eski oyuncuları Mario Gomez devreye girecek. Hem milli takımdan hem de Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı olan Müller'i ikna etmek için Gomez çalışacak. Bayern formasıyla bu sezon 40 maça çıkan Müller, 8 gol ve 12 asistle takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. 33 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 18 milyon euro...



