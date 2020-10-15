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Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.10.2020 17:49 | Son Güncelleme

Mario Jardel, aktif futbolcu olsaydı değerinin 150-200 milyon euro olacağını ifade etti.

Mario Jardel: Bugün değerim 150-200 milyon euro olurdu

Mario Jardel, 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında Avrupa futbolunun en üretken golcülerinden biriydi. Bizim "Süper Mario" olarak da tanıdığımız Mario Jardel, kariyerinin en parlak dönemlerini Sporting ve Porto'da yaşasa da Galatasaray taraftarının kalbine kazınmış durumda...

"Ölümcül" bir forvet oyuncusu olduğunu her fırsatta kanıtlayan Mario Jardel, dünyada kendisinden daha iyi kafa golü atan başka bir futbolcu olmadığına inanıyor.

Futbola dair açıklamaları özellikle son dönemde dikkat çeken Mario Jardel, bugün aktif olarak hala futbol oynamaya devam etseydi değerinin 150-200 milyon euro arasında olacağını ifade etti. Pek de haksız sayılmaz...

Futbolda tarih yazdığını dile getiren Mario Jardel, "Evet, sanırım futbolda tarih yazdım. Benzersizim. Ve bunu alçakgönüllülük ile söylüyorum. Lewandowski yılda 55-60 gol atan tek futbolcu! Ben bunu 6-7 yıl boyunca arka arkaya yaptım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
su takimin basinda ozmn alman hoca olsaydi ne olduysa x3 yapardi. taktik bilmez terimle 1 uefa yaptik gercekten rezalet yaa
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