Mario Lemina'dan kafa karıştıran paylaşım! Ayrılık mesajı mı verdi?

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina'nın sosyal medya paylaşımı gündem yarattı. Gabonlu futbolcunun sözleri transfer iddialarını güçlendirirken, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çevirdiği öne sürüldü.

"BİRDEN FAZLA KİŞİ ŞAŞIRACAK"

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina, Instagram hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla taraftarları meraklandırdı.

Gabonlu futbolcu, hikâyesinde "Birden fazla kişi şaşıracak. Görüşürüz." ifadelerini kullanırken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu mesajın olası bir transfer gelişmesine işaret edip etmediği ise futbol kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Öte yandan Mario Lemina'nın transfer geleceğiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

HT Spor'un haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, deneyimli orta saha oyuncusuna yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren cazip bir teklif sundu. Ancak Gabonlu futbolcunun bu öneriyi kabul etmediği iddia edildi.

BREZİLYA KULÜPLERİ DE DEVREDE

Lemina'nın talipleri yalnızca Suudi Arabistan'la sınırlı değil.

Haberde, Brezilya'dan da bazı kulüplerin 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlerin yapılabileceği aktarıldı.

YABANCI KURALI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray yönetiminin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kararını beklediği öğrenilmişti.

Sarı-kırmızılıların, yabancı kontenjanının genişletilmesi halinde Mario Lemina ile yola devam etmeyi planladığı konuşuluyordu. Ancak TFF'nin 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam edeceğini açıklamasıyla birlikte deneyimli futbolcunun geleceği yeniden belirsizliğe girdi.

GÖZLER LEMINA'DA

Sosyal medya paylaşımıyla transfer söylentilerini yeniden alevlendiren Mario Lemina'nın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken, Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.