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Mario Lemina'nın en ciddi talibi Nice

11.07.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mario Lemina'nın Fulham'dan ayrılma ihtimali yüksek. Gabonlu oyuncu için Nice en ciddi aday ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncu İngiltere'de kalmak isterse Newcastle da ihtimaller arasında.

Mario Lemina'nın en ciddi talibi Nice

Bonservisi Fulham'da olan Mario Lemina, takımının küme düşmesinin ardından yeni ihtimallerini değerlendirmeye hazırlanıyor.

France Football'ın haberine göre, Mario Lemina'nın Fulham'dan ayrılarak Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e gitmek istediği ve iki kulübün görüşmelere başladığı belirtiliyor. Lemina'nın İngiltere'de kalmak istemesi halinde ise Newcastle United'ın da Gabonlu oyuncu için devrede olduğu da haberlerin devamında yer aldı.

Galatasaray'la 28 maça çıkan 1 gol atan Lemina geçen sezon Fulham'da 30 karşılaşmada oynadı. Orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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