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Mario Mandzukic Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen Mario Mandzukic, Hırvatistan Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıkladı. Mandzukic kararını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mario Mandzukic Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nı finalde Fransa'ya yenilerek ikinci tamamlayan Hırvatistan'ın önemli futbolcularından Mandzukic, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun açıklamasında görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki futbolcu, "Ayrılma kararımı bildirmek deplasmanda oynamak ya da 120 dakika hızlı koşmaktan bile zor. Zor çünkü ülkemin formasını taşımak ve temsil etmek son derece gurur veren anlardandı. Zor çünkü geri dönüşü olmadığını biliyorum ancak ayrılmak için doğru zamanın geldiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında, Dünya Kupası'nda ikinciliğin verdiği azim ve enerjiye rağmen bu zor kararı aldığını belirten Mandzukic, "Hayalimizi gerçekleştirdik. Rusya'da takım arkadaşlarımla geçirdiğim bir ayı ve eve dönüş sevincimizi asla unutmayacağım." görüşünü paylaştı.

Hırvatistan milli formasını 14 yıl giydiğini anımsatan Mandzukic, takım arkadaşları, teknik direktörleri ve tüm taraftarlara gönülden teşekkür etti.

Kariyerinde milli formayla 89 maça çıkan Mandzukic, 33 gol attı.

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hırvatistan milli takımı Mario Mandzukic

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