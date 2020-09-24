Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova yolcusu

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan oyuncu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.
Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki golcü, Temmuz ayında kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesinden beri bir kulübe imza atmamıştı.
Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Mandzukic'in Rus ekibinde senelik 3 milyon Euro civarında kazanması bekleniyor.
(SPORX)
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