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Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova yolcusu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.09.2020 16:02 | Son Güncelleme

Adı bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic, yeni sezonda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına imza atmaya hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Mandzukic kariyerinde, Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus kulüplerinin formalarını giydi.

Mario Mandzukic, Lokomotiv Moskova yolcusu

Hırvat Milli Takımının deneyimli forvet oyuncusu Mario Mandzukic, Rusya'ya gidiyor. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan oyuncu, yeni sezonda Lokomotiv Moskova formasını terletecek.

Son olarak Katar'ın Al-Duhail takımında oynayan 34 yaşındaki golcü, Temmuz ayında kulübüyle olan sözleşmesini fesh etmesinden beri bir kulübe imza atmamıştı.

Daha önce Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı. Mandzukic'in Rus ekibinde senelik 3 milyon Euro civarında kazanması bekleniyor.

(SPORX)


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