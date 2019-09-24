Marius Sumudica: Beklenti artsa da asıl hedefimiz ligde kalmak

Süper Lig’in yeni ekiplerinden biri olmasına rağmen ilk 5 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Gazişehir Gaziantep’te kupada oynanacak olan Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Perşembe günü oynanacak olan kupa maçı için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Gaziantep ekibinde Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, ligdeki durumları, hedefleri ve kupa maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BEKLENTİLER ARTSA DA BİZİM ASIL AMACIMIZ LİGDE KALMAK"

Ligin ilk 5 haftasında iyi bir performans göstererek üst sıralarda yer aldıklarını belirten Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, temel amaçlarının ligde kalmak olduğunu vurgulayarak, “Benim ilk geldiğim gün verdiğim söz devam ediyor. Oynanan 5 maçın ardından beklentiler artmış olabilir ama yüksek beklentilere rağmen takımı dengede tutmak istiyorum. Eğer sezonu burada tamamlarsam, gelecek sezon burada olmazsam ya da bu sezon takımdan erken ayrılırsam bunu takımı ligde bırakarak yapmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. Sonrasında da herkes istediği gibi yoluna bakar. Şu an benim verdiğim ligde kalma sözü devam ediyor” ifadelerini kullandı.