Marius Sumudica, Beşiktaş taraftarını çıldırttı! 'Sus' işareti...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında da serisini sürdüremedi. 71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
Rumen teknik adamın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.
Trabzonspor maçının ardından göbek atmıştı
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Gaziantep Futbol Kulübü, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından 'Antep'in Hamamları' şarkısı eşliğinde sahada göbek atmıştı.
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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