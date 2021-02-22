SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

22.02.2021 22:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçı unutup Sivasspor maçına iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşı karşıy geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün buradan mutlu ayrılıyorum çünkü oyuncularım sahada istediğim mücadeleyi gösterdiler. Oynadığımız takım altımızda küme düşme mücadelesi veriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Kolay değil, takımın oyun sistemini değiştirdik. Yeni sistemi kendilerine anlatmak için yedi gün çalışmamız oldu. Bence bu maçtan sonra Ankaragücü’nün Rize’yi geçmesi biraz zor. Çünkü ilk maçta rakibimizi 5-3’lük bir galibiyet almıştık. Daha sonra burada berabere kaldık. İkili averaja kalsa bile biz üstteyiz aramızda 7 puanlık fark var. Ankaragücü’nün bizi geçmesi zor. Bu maçı unutup evimizde oynayacağımız Sivas maçına iyi hazırlanacağız. Sakatlıkları bulunan Remy ve Boldrin aramıza döndüğünde takımımız daha güçlü olacak. Ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Ligin ortasında bir takım alıyoruz benim içinde kolay değil zor. Elimden geleni yapacağım ve yapmaya devam edeceğim. Bugün daha iyi oynadığımıza inanıyorum son Erzurum maçından çok farklı bir takım vardı sahada" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Sumudica maç sonunda fenalaştıSumudica maç sonunda fenalaştı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

Dorukhan'ın yeni takımı belli oldu!

Dorukhan'ın yeni takımı belli oldu!

Canlı yayında olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Canlı yayında olay yaratan Fenerbahçe sözleri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cengiz Ünder bombası!

Cengiz Ünder bombası!

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

Arsenal'den Mesut Özil için "Uygur Türkleri" açıklaması

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den talip

Diğer Haberler

Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

Gabriel Margarit: Önemli bir üç puan kaybettik

'Önemli bir üç puan kaybettik'

Rizespor'da Sumudica maç sonunda fenalaştı

Sumudica maç sonunda fenalaştı

Marius Sumudica'nın hedefi galibiyet

Marius Sumudica'nın hedefi galibiyet

Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

Marius Sumudica ilk maçında kırmızı kart gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.