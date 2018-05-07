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Marius Sumudica'dan Beşiktaş itirafı!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Vodafone Park'ta Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı yakaladığınız fırsatları atamazsanız, sonuç böyle olur. Bence Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor" dedi

Marius Sumudica'dan Beşiktaş itirafı!

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunun altını çizen Sumudica, "Kayserispor iyi oynadı, sahada diriydik. En az beş tane fırsat yakaladık. Vodafone Park'ta Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı yakaladığınız fırsatları atamazsanız, sonuç böyle olur. Karşımızda iyi bir takım vardı. Geçen senenin şampiyonu... Çok iyi oyunculara sahipler, her san farklılık yaratabilecek isimleri var. Tatil gelmediğimizi rahatlamadığımızı gösterdik. Şenol Güneş'i ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bence Beşiktaş olduğu yerden daha fazlasını hak ediyor" dedi.

"BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR İSTEDİ, BEN DE YAPTIM"
Maçtan önce 'Kartal pençesi' yaparak poz vermesi hakkında konuşan Sumudica, "Buranın atmosferini gerçekten çok seviyorum. Burada futbol kültürü var. Beşiktaş tarftarını tebrik ediyorum, gerçekten çok farklı bir atmosfer yarattılar. Beşiktaş taraftarı bunu yapmamı istedi ve bende onları kırmadım. Beşiktaş ile aramda başka bir şey yok" diye konuştu.

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Marius Sumudica Kayserispor Beşiktaş

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