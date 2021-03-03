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Marius Sumudica'dan istifa sinyali! ''Özür diliyorum''

03.03.2021 22:34 | Son Güncelleme:
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Marius Sumudica'dan istifa sinyali! ''Özür diliyorum''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyali verdi. Başkanla görüşeceğini belirten Rumen teknik adam, "Takımımız için hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir ve ligde tutabilir." dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın ilk dakikadan son dakikaya kadar kendilerinin kontrolünde olduğunu fakat bunun kazanmak için yeterli olmadığını söyledi.

Kontratak oynayan bir rakibe karşı oynadıklarını ve rakibin bu taktikle 2 gol bulduğunu belirten Sumudica, "Bir kere daha kornerden gol yedik. Sürekli aynı golleri yiyoruz. Maçtan önce bu pozisyonlara hazırlanıyoruz, hepsini konuşuyoruz tek tek. Oyuncularıma sürekli sorumluluk almalarını söylüyorum ama maalesef hep aynı golleri yiyoruz." dedi.

Takımla bir uyuşmazlık yaşadığını ve kulübün yararına bir karar alınması gerektiğini vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:

"Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Kulüp başkanıyla bir toplantı yapmayı planlıyorum. Gelecek hafta takımımız bay geçecek. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Takımı ligde tutabilir belki. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiler."

Kariyerinin son 20 senesinde ilk defa bir takımı çıkışa geçiremediği ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Bu beni gerçekten çok üzüyor. Kimseyi suçlamıyorum. Bu benim hatam. Devre arasında bu takımı almam bir hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı. Ama bugün yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum. Uyuşmazlık var takımla aramızda. Yedek kulübesinde hayatımı kaybetmek istemiyorum"


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