Marius Sumudica'dan Rizespor ayrılığı sonrası olay açıklama!

Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan(4 mağlubiyet 3 beraberlik) ve dün kulüple yollarını ayıran Marius Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Rizespor'un iyi bir kulüp yapılanması olduğunun altını çizen 50 yaşındaki teknik adam, şanssızlıklar yaşadığını, kariyerine ise Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Sumudica'nın ProX'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Rizespor'u asla unutmayacağım. Kimse benim ayrılmamı istemedi, arkamdan ağlayanlar oldu. Karışık ve zor bir dönem geçirdik. Pozitif olarak gözüken şeyler zamanla negatife döndü. Yönetiminden tesislerine çok güzel bir kulüpte görev yaptım. Çalıştığım en iyi kulüp diyebilirim ama geldiğimde takım bitkisel hayattaydı. 20'nin üzerinde koronavirüse yakalanan oyuncu vardı. 3-4 oyuncu ancak dönebilmişti. Maçlara hiçbir zaman düzgün bir kadroyla çıkamadım. Takımı yeterince iyi hazırlayamadım. Bu zor durum yetmezmiş gibi 3 günde bir maça çıktık. Her şeyi denedim ama olmadı. Felsefemi oturtamadım."

"KOLAY KOLAY PİŞMAN OLMAM AMA..."

"Kulüple masaya oturduğumuzda çok güzel bir proje hazırlamıştık ama olmadı. Kimse ayrılmamı istemedi, ayrılırken ağlayanlar oldu. Kolay kolay pişman olmam ama bir daha asla sezon ortasında bir kulüpte görev almayacağım. Yaz ayında takımın başına geçip istediğim hazırlıkları yapmak istiyorum."