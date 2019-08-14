Marius Sumudica: F.Bahçe'ye kaybedeceğimizi düşünenleri burada bırakacağım

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız. Bunu da herkes görecek ve kanıtlayacağız." dedi.

Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve takıma kaliteli oyuncuların katıldığını söyledi.

Sumudica, Fenerbahçe maçının zor bir maç olacağını söyleyerek, “İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Oyuncularımızın arasında oraya çıkıp kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Onları şu anda analiz ediyorum. Fenerbahçe biraz daha şanslı çünkü kendi evlerinde oynuyorlar ama kafamı onların önüne bırakmayacağım. Ben mücadele edeceğim. Takımıma iyi futbol oynatacağım bunu herkes görecek. Bu, bizim takımımızın kalitesini gösteriyor. Şu anki kadromuz, birlikte henüz hazırlık maçı yapamadı. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Tek sıkıntımız şimdilik bu." diye konuştu.

Takımının geliştiğini kaydeden Sumudica, "Milli maç arasına girdikten sonra daha fazla gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Milli maça kadar çıkacağımız 3 maçtan maksimum puan almaya çalışacağız ve milli maçın ardından bu takımın geliştiğini herkes görecek. Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız. Bunu da herkes görecek ve kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.