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Marius Sumudica: F.Bahçe'ye kaybedeceğimizi düşünenleri burada bırakacağım

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep'te antrenman öncesi konuşan teknik direktör Marius Sumudica, kadroya katılan oyuncular ile birlikte kadronun güçlendiğini belirterek, Fenerbahçe maçında defans yapmayacaklarını ve deplasmana puan almak için gideceklerini söyledi.

Marius Sumudica: F.Bahçe'ye kaybedeceğimizi düşünenleri burada bırakacağım

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız. Bunu da herkes görecek ve kanıtlayacağız." dedi.

Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve takıma kaliteli oyuncuların katıldığını söyledi.

Sumudica, Fenerbahçe maçının zor bir maç olacağını söyleyerek, “İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Oyuncularımızın arasında oraya çıkıp kaybedeceğini düşünen varsa onları burada bırakacağım. Onları şu anda analiz ediyorum. Fenerbahçe biraz daha şanslı çünkü kendi evlerinde oynuyorlar ama kafamı onların önüne bırakmayacağım. Ben mücadele edeceğim. Takımıma iyi futbol oynatacağım bunu herkes görecek. Bu, bizim takımımızın kalitesini gösteriyor. Şu anki kadromuz, birlikte henüz hazırlık maçı yapamadı. Maç oynamaya ihtiyacımız var. Tek sıkıntımız şimdilik bu." diye konuştu.

Takımının geliştiğini kaydeden Sumudica, "Milli maç arasına girdikten sonra daha fazla gelişeceğiz ve büyüyeceğiz. Milli maça kadar çıkacağımız 3 maçtan maksimum puan almaya çalışacağız ve milli maçın ardından bu takımın geliştiğini herkes görecek. Kaliteli oyunculara sahibiz ve bu ligin sürpriz yapan takımı olacağız. Bunu da herkes görecek ve kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Yollarının ayrıldığı oyuncuların asla takıma dönmeyeceğinin altını çizen Sumudica, şunları kaydetti:

"Neden şu oyuncu gitti ve kaldı diye spekülasyonlar başladı. Bu spekülasyonları yaratan kişilere sormak istediğim bir şey var, bu gönderdiğimiz 7-8 oyuncudan hangisi Süper Lig'de takım bulabilmiş ve Süper Lig kalitesinde oyuncular? Biri bile Süper Lig'de takım bulamadı. İki yabancı oyuncu daha bu hafta aramıza katılacak. Ben bu takımın kalitesini gördüm ve kalan oyuncularım bu ligde oynayabilecek kaliteye sahip. Yönetim, 2 de yerli oyuncu getirmek için çabalıyor. Yönetimimiz, kendilerinden feda ettiler, çok çalıştılar ve bu kaliteli oyuncuları buraya getirdiler. Aramıza 15'ten fazla oyuncu geldi. Benim için de yönetim için de oyuncular için de kolay değil. Biz mücadele edeceğiz ve her şeyimizi vereceğiz sahada. Terinin son damlasına kadar savaşacak bir takım oluşturuyorum. Bunun sözünü verebilirim. Çünkü ben böyle biriyim. Zaten bu şekilde mücadele etmeyen adam beni takımımda oynayamaz."

Fenerbahçe'nin iyi ve kaliteli oyunculara sahip olduğuna işaret eden Sumudica, "Eğer oyuncularım arasında oraya çıkıp kaybedeceğimizi kafasına sokmuş futbolcularımız varsa ben onları burada bırakacağım." ifadesini kullandı.

TOSCA: TAKIMIMIZ YENİ AMA ADAPTASYON SÜRECİNİ ÇABUK ATLATACAĞIZ

Gazişehir Gaziantep'in Yunanistan'ın PAOK ekibinden transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu Alin Tosca, takıma adaptasyon sürecini atlattığını kaydetti.

Fenerbahçe maçında sahada en iyi performansı sergileyeceklerini aktaran Tosca, "Takım olarak iyi imkanlara sahibiz. Takımımız yeni ama adaptasyon sürecini çabuk atlatacağız. Çünkü hocamız bizi bir aile ortamına soktu. Diğer takım arkadaşlarımız ile çabuk kaynaştık. Taraftarlarımızın desteği ve şans yanımızda olduğu sürece kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe büyük takım ama futbolda her şey mümkün. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Ben umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

ANTRENMAN

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

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