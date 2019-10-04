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Marius Sumudica: Gaziantep Futbol Kulübü'nü ligde tutacağım

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.10.2019 00:13 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Benim ilk hedefim takımı ligde tutmak. Yöneticilere, 'Bu takımı ligde tutacağım.' diye söz verdim. Ligin ilk yarısında 24-31 aralığında puan alırsak, bu bütün şehir için iyi olur." dedi.

Marius Sumudica: Gaziantep Futbol Kulübü'nü ligde tutacağım

Sumudica, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini hatırlattı.

Her zaman galibiyet için hazırlandıklarını vurgulayan Sumudica, "Takımımı hiçbir zaman 1 puan için hazırlamıyorum. İlk 6 haftalık periyotta ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Kazanırsak çok iyi olur ancak beraberlik de kötü sonuç değil. Eğer kazanamazsak, bir gün zaten kaybedecektik ve bu maç olur. Ancak biz sahaya kazanmak için çıkacağız, beraberlik veya mağlubiyet için değil. Umarım 3 puanla ayrılırız." dedi.

"İLK HEDEFİM BU TAKIMI LİGDE TUTMAK"

Sumudica, her maç için ayrı puan hesaplamaları yaptıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Benim ilk hedefim takımı ligde tutmak. Yöneticilere, 'Bu takımı ligde tutacağım.' diye söz verdim. Ligin ilk yarısında 24-31 aralığında puan alırsak, bu bütün şehir için iyi olur. Her puanın altın değerinde olduğu bir ligde oynuyoruz. Şu an 12'nci sırada olan takım, bizden sadece 3 puan geride. Eğer üst üste maç kaybedersek, biz de onların olduğu yere gideriz. Bunun için her maç mücadele edeceğiz."

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Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica

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