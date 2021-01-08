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Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım!"

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 08.01.2021 18:10 | Son Güncelleme

Marius Sumudica, Gaziantep ile yeni sözleşme için anlaşamadığını ve gelecek hafta Al Shabab ile anlaşmak için Suudi Arabistan'a gidebileceğini açıkladı.

Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım!"

Gaziantep ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marius Sumudica, sözleşmenin bitmesini beklemeden ayrılabileceğini duyurdu.

Romanya'dan Emmanuel Roşu'ya konuşan Marius Sumudica, "Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidebilirim. Çok büyük bir para teklif ettiler ve bunu öylece reddedemezdim." ifadelerini kullandı.

Sumudica, Suudi Arabistan'dan görüştüğü takımın eski kulübü Al Shabab olduğunu da açıkladı.

2019/20 sezonu başında Al Shabab'tan ayrılarak Gaziantep FK'nın başına geçen Marius Sumudica, kırmızı siyahlı kulübün başındaki 51 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı.

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