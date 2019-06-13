SPOR

Marius Sumudica, Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.06.2019 18:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Marius Sumudica, Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica için imza töreni düzenleyecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, dün kente gelen teknik direktör Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Sumudica, saat 17.00'de düzenlenecek törende resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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Marius Sumudica Gazişehir Gaziantep

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