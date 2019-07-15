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Marius Sumudica: Hedefim iyi futbol izletmek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ilk hedefinin iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek olduğunu bildirdi.

Marius Sumudica: Hedefim iyi futbol izletmek

2019-2020 Cemil Usta Sezonu öncesi ikinci etap çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Gaziantep ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen birinci etap kampının futbolcuların gözlemlenmesi açısından verimli geçtiğini söyledi.

İlk etap çalışmalarında futbolcuları değerlendirdiğini, ikinci etaba ise bu oyuncular arasından seçtiklerini getirdiğini aktaran Rumen teknik adam, kampı sakatlık yaşanmadan tamamlamayı temenni ettiklerini kaydetti.

Takımın ligde yapabilecekleri konusunda konuşmanın henüz erken olduğunu dile getiren Sumudica, "Şu an ligde neler yapabileceğimizi konuşmak için erken. İlk hedefim iyi bir takım kurup iyi futbol izletmek. İyi futbol ile iyi sonuçlar gelecektir. Bu, sahada görev alanların performansına bağlı. Umarım iyi sonuçlar alıp ligi iyi yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.

"10 OYUNCUYA DAHA İHTİYACIMIZ VAR"
Rumen teknik adam, transfer sürecini yöneticilerle sürekli iletişim halinde yürüttüklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yöneticilerimizle temas halinde çalışıyorum. Her zaman görüşüyoruz ve bağlantıdayız. Yaklaşık 10 oyuncuya daha ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı belirledik ve oyuncularla iletişime geçtik. Bu süreç kolay değil çünkü iyi oyuncular getirmeye çalışıyoruz. En geç 10 güne sahaya çıkacak takımımız yüzde 80 seviyesinde belirlenecek."


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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Marius Sumudica

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