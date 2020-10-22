Marius Sumudica, İsmail Kartal’a karşı kaybetmedi

Geçen sezon Çaykur Rizespor’u çalıştıran İsmail Kartal, bu yıl İttifak Holding Konyaspor’un teknik direktörlüğünü yapıyor.
Geçen yıl İsmail Kartal’ın yönetiminde olan Çaykur Rizespor’a karşı evinde oynadığı maçı 2-0, deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1'lik skorlarla kazanan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Konyaspor ise deneyimli teknik adam İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 4 maçta da kaybetmedi. 1 galibiyet, 3 beraberlik alan Konyaspor ligin 11. sırasında yer alırken, 1 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Gaziantep Futbol Kulübü 17. sırada bulunuyor.
Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak olan 2 teknik adam maça galibiyet hedefliyle çıkacak.
(İHA)
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