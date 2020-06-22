SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor
  4. Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir

Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir

GAZİANTEPSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 01:43 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'de Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını söyledi. Sumudica, "Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir. Galatasaray zaman geçirmeye oynuyordu. Bu da beni mutlu etti." dedi.

Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, Galatasaray'ın ligin büyük takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Maçta 1-0 öne geçtik ancak yaptığımız hatalardan dolayı üst üste 2 gol yedik. Daha sonra bir hata daha yaptık ve rakip üçüncü golü buldu. Fakat biz vazgeçmedik. Sadece Galatasaray seviyesindeki takımlar böyle bir sahada 3-1'den gelerek skoru 3-3 yapabilir. Maçın ikinci yarısında sahada sadece bir takım vardı. Çok fazla fırsat yakaladık, güzel futbol oynadık. İhtiyacımız olan bir puan kazandık. Bütün Türkiye'ye sahada kazanıldığını gösterdik." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'ın savunmaya çekildiğini aktaran Sumudica, "Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir. Galatasaray zaman geçirmeye oynuyordu. Bu da beni mutlu etti. Bir golümüz iptal edildi. Bence haksızlıktı ama yine son saniyede golü attık." diye konuştu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü1 dakika 22 saniye yetti! Türkiye'den de görüldü
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
''36-37 puanla ligde kalınabilir''''36-37 puanla ligde kalınabilir''
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Diyarbakır karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır karıştı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Paşa, Fenerbahçe'yi devirdi!

Paşa, Fenerbahçe'yi devirdi!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

''Bu şekilde şampiyon olamayız''

''Bu şekilde şampiyon olamayız''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir

Marius Sumudica: Kaç takım Galatasaray'ın sahasında rakibini hapsedebilir

Marius Sumudica: 36-37 puanla ligde kalınabilir

''36-37 puanla ligde kalınabilir''

Sumudica 3. kez karşısına çıkan Sergen Yalçın'ı yine yenemedi

Sumudica Sergen Yalçın'ı yine yenemedi

Günay Güvenç: Üst sıralara tırmanma şansımız var

''Üst sıralar için şansımız var''

Gaziantep'te sakatlık kabusu

Süper Lig ekibinde sakatlık kabusu

Gazişehir Gaziantep yeni çubuklu formasını tanıttı

Gaziantep'te yeni forma tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.