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Marius Sumudica: Kartal pozunda tuzağa düştüm

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 09.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yaptığı hareketin anlamını bilmediğini belirterek, "Bana tuzak kurdular" dedi.

Marius Sumudica: Kartal pozunda tuzağa düştüm

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sezonu evlerinde iyi bir sonuçla kapamak istediklerini belirterek, "İyi maçlar çıkardık. Kötü maçlarımız da oldu ama taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını, onlara saygı göstermelerini istiyorum." dedi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının, sahalarındaki son lig karşılaşması olacağını, iyi bir sonuç alarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

Kaliteli oyunculardan kurulu Teleset Mobilya Akhisarspor'un yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir final maçı oynayacağını anımsatan Sumudica, şunları kaydetti:

"Bence finale gelmeleri bir şans ya da kaza değil. Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız. Kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler olabilir. Belki kazanırız belki kaybederiz ama son maçta taraftarlarımızdan stadı doldurmalarını istiyorum. Önümüzdeki sezon belki burada olmayan oyuncularımız olacak, belki hoca da olmayabilir. Evimizde iyi bir sonuçla veda etmek istiyoruz. İyi maçlar çıkardık. Kötü maçlarımız da oldu ama taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını onlara saygı göstermelerini istiyorum."

"Kartal pençesi" pozu açıklaması

Beşiktaş maçında "Kartal pençesi" pozu vermesiyle ilgili de konuşan Sumudica, "Orada bir tuzağa düştüm. Bir muhabir bana bu işareti göstermişti. Bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Bütün takımların amblemlerini, simgelerini bilmiyorum, takip etmek zorunda da değilim. Tekrar buradan sizin önünüzde özür dilemek istiyorum." diye konuştu.

Kayserispor'un gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Sumudica, taraftarla iyi bir ilişkisini olduğuna inandığını dile getirdi.

Ülkeyi çok sevdiğini anlatan Sumudica, "Ben bu ülkeden gidebilirdim. İki tane yüksek ücretli çok önemli teklif aldım ama ben burada kaldım. Umarım iyi bir sezon geçirmişizdir. Son iki senedir ligi 15. sırada bitiren bir takımdık. Şimdi 8. sıradayız. İki ay önceden ligde kalmayı garantiledik. Bu bir ailenin başarısıdır. Bu aileyi oluşturan futbolcular, ekip ve taraftardır. Eğer burada kalırsam da, gidersem de Kayserispor benim kalbimde olacak bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Teleset Mobilya Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda düz koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.

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