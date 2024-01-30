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Marius Sumudica'dan maç sonunda ilginç açıklama! ''Kimin şampiyon olacağı umrumda değil''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün duruşumuzu tüm Türkiye'ye gösterdik. Bazı eleştiriler de oluyor. Fenerbahçe'ye karşı sadece iyi oynadı gibi. Biz bugün herkese gösterdik ki Galatasaray'a karşı da iyi mücadele ettik. Kimin şampiyon olacağı benim hiç umrumda değil" dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Marius Sumudica, "Bugün gerçekten iyi bir oyun oynadık. Galatasaray daha fazla pozisyonlara girdi. Yedek kulübesine baktığınızda Zaha oyuna girdi. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü bugün son dakikaya kadar mücadele ettik. Son 5 dakikaya baktığınız zaman Galatasaray bazı oyuncuları zaman geçirmeye yönelik işler yapıyordu. Bir hoca olarak bu benim için iyi bir şey. Bugün duruşumuzu tüm Türkiye'ye gösterdik. Bazı eleştiriler de oluyor. Fenerbahçe'ye karşı sadece iyi oynadı. Biz bugün herkese gösterdik ki Galatasaray'a karşı da iyi mücadele ettik. Kimin şampiyon olacağı benim hiç umrumda değil. Okan hoca sevdiğim bir insan. Benim için önemli olan takımımı ligde tutmak. Hak eden kazansın Süper Ligi. Savaşçı mentalitelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ederim. Ben bir Rumen hocayım. Türkiye'de çalışmak kolay değil ama bugün savaşçı bir mentalite gösterdik" şeklinde konuştu.

"KAYSERİ MAÇINDA İYİ ATMOSFER YARATMALARI LAZIM"

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Haftaya oynanacak Kayserispor maçında taraftarlardan destek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizde bir kelime var sizde de vardır. Düşman kelimesi. Düşman kazanmak istemiyorum. Bir Anadolu takımının 4 eksikle gelmesi çok zor. Kadromuza baktığımızda 4 tane 11 oyuncumuzdan eksik geldik. Diğer tarafla karşılaşma yapmak zor. Taraftarlara şu mesajım var. Haftaya Kayseriyle oynayacağız. Kayseri maçında iyi bir atmosfer yaratmaları lazım. Şu ana kadar 23 puan topladık. Ligin sonuna kadar 40-41 puan toplayacağımızı düşünüyorum. Ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunun sonunda da bana inananlara teşekkür edeceğim" diye konuştu.

"NASIL SEVİNECEĞİMİ KAYSERİSPOR MAÇINDA GÖSTERECEĞİM"

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Gol sevinci ile ilgili açıklamalarda bulunan Sumudica, "Bu benim aslında totemimdi. Çok sevindiğiniz zaman Allah sizi cezalandırabiliyor. Sonuçta Galatasaray'a karşı oynuyoruz. 20 yıllık kariyerim boyunca bunu hep yaşadım. Galatasaray'ı biliyoruz tanıyoruz o yüzden bu benim totemim. Nasıl sevineceğimi ve kutlayacağımı Kayseri maçında göstereceğim. Futbolu bazen sosyal medyada bitirebiliyorlar. O yüzden ben pek sevmiyorum. Biliyorsunuz iyi bir insanım. İnsanlarla fotoğraf çektiriyorum ama provoke amaçlı olduğu zaman sevmiyorum. Bu yüzden sosyal medyada hesap kullanmıyorum" dedi.

"İKİ TAKIMDA GÜZEL BİR FİLM İZLETTİ"

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İki takımında güzel bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Sumudica, "Hakemle ilgili konuşmam için maçı izlemem gerekiyor. Ben kendi adıma çok mutluyum en azından bugün sarı kart görmedim. Bana kolayca kart çıkarabiliyorlar. Galatasaray son dakikaya kadar mücadele etti ve inandı. İki takımın bütçelerini kıyaslayamayız. Bugün iki takımda güzel bir film izletti. Bizler de yardımcı oyunculardık. İyi bir futbol izletmeye çalıştık herkese" şeklinde konuştu.

"TÜRK PASAPORTU ALMAK İSTİYORUM"

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Gaziantep'i çok sevdiğini söyleyen Marius Sumudica, "Burası sonuçta zor bir lig. Büyük bir lig. Ben de tanınmış bir teknik direktörüm. Türkiye'de teknik direktörler gerçekten çok değişiyor. Ben Antep'i çok seviyorum. Burası benim şehrim gibi. Türkiye'yi seviyorum. 3 gün önce Malatya'da deprem oldu ve biz Antep'te hissettik. Başka bir teknik direktör olsa valizini toplar giderdi. Ben şehri sevdiğim için burada kalmayı tercih ediyorum. Ama bu şehir benim kalbimde olduğu için ben bu şehri seviyorum. Türk pasaportu almak istiyorum. Ülkemde eleştiriliyor ama ben Türk pasaportu almak istiyorum" dedi.

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