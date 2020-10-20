Marius Sumudica, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 20 Ekim 2020 tarihli sevk kararlarını açıkladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Cristian Sapunaru ve Fatih Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

TFF'nin Süper Lig kulüpleriyle ilgili yaptığı sevk bildirimleri şu şekilde:

1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu CRISTIAN-IONUT SAPUNARU'nun 17.10.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,