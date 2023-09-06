Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü! Gaziantep FK resmen açıkladı

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica yeniden Türkiye'ye resmen geri döndü.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

''Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''

GAZİANTEP FK'YA GERİ DÖNÜŞ

Sumudica, daha önce 2019- 2020 ve 2020-2021 sezonunun bir bölümünde Gaziantep FK’da görev almıştı.

51 MAÇTA 20 GALİBİYET ALMIŞTI

Daha önce Gaziantep FK'yı 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, kırmızı-siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica, söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.

