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Efsane isimden Loris Karius için şok sözler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.05.2019 20:56 | Son Güncelleme

Liverpool'un efsane isimlerinden Mark Lawrenson, Beşiktaş'a kiralanan Loris Karius hakkında açıklamalarda bulundu. Lawrenson, "Real Madrid maçının ardından Liverpool adına en iyi şey, Karius'tan kurtulmak oldu. O maçın gecesinde Karius'a hadi git ve biz de istediğimizi alalım dendi. Bu kadar basit oldu" dedi.

Efsane isimden Loris Karius için şok sözler

İngiliz basınına röportaj veren Lawrenson, Karius'un geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Real Madrid - Liverpool maçında yediği 2 gol hakkında konuşurken Alman kaleci için çarpıcı sözler kullandı.

İrlandalı eski futbolcu, Karius için "O maçta Liverpool adına en iyi şey, Karius'tan kurtulmak oldu. Onu alabilecek birilerini bulabildiler. Finaldeki o performansı, Liverpool için iyi oldu. Onu alanlar, başka kaleciye ihtiyaçları olduğunu anlamıştı. Karius, finalde o hataları yapmasaydı Liverpool, yeni kaleci transfer edecek miydi emin değilim. O yüzden Karius'un hataları Liverpool için iyi oldu. O maçın gecesinde Karius'a hadi git ve biz de istediğimizi alalım dendi. Bu kadar basit oldu" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius liverpool Beşiktaş

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