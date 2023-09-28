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Market raflarında tarihi geçmiş ürünler bulundu

28.09.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de marketlere yönelik yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş onlarca ürün tespit edildi.

Market raflarında tarihi geçmiş ürünler bulundu

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle ürünlerin raf etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının eşleşip eşleşmediğini inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini de kontrol etti.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere tutanak tanzimi uygulayan ekipler, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü ise tespit ederek imha etti.

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