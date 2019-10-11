Marketlerde küçük fayans kullanılmasının nedeni ortaya çıktı!

Hepimiz bir kere de olsa sadece ekmek ya da süt almaya çıkıp marketlerden kucak dolusu alışveriş yapıp çıkmışızdır. Ardından eve gelip bu kadar şeyi neden aldım ki şimdi diyerek de hayıflanmışızdır. İşte bizi alışverişe iten aslında marketlerin inanılmaz cezbedici taktikleri. Sizler için o akılalmaz tatikleri biraraya getirdik. Bu sayede gereksiz para harcamaktan biraz olsun kaçabilirsiniz. İşte marketlerin taktikleri...





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