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Marketlerde küçük fayans kullanılmasının nedeni ortaya çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Marketlerin daha çok para harcamamız için uyguladığı akılalmaz pazarlama taktiklerini öğrenince ağzınız bir karış açık kalacak! İşte marketlerin manipüle taktikleri...

Hepimiz bir kere de olsa sadece ekmek ya da süt almaya çıkıp marketlerden kucak dolusu alışveriş yapıp çıkmışızdır. Ardından eve gelip bu kadar şeyi neden aldım ki şimdi diyerek de hayıflanmışızdır. İşte bizi alışverişe iten aslında marketlerin inanılmaz cezbedici taktikleri. Sizler için o akılalmaz tatikleri biraraya getirdik. Bu sayede gereksiz para harcamaktan biraz olsun kaçabilirsiniz. İşte marketlerin taktikleri...

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Alışveriş alışveriş çılgınlığı pazarlama teknikleri

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