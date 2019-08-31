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Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade ortaya çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 31.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturmasında verdiği ifade ilk kez ortaya çıktı.

Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade ortaya çıktı

Michael Jackson'ın 1990'larda çocuklara cinsel taciz iddialarına yer veren Leaving Neverland adlı 4 saatlik belgesel, suçlamaları yeniden gündeme getirdi.

'Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson' isimli podcast yayınında, 1994'te Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturması yürüten savcıların yakın arkadaşı olduğu için görüşmeye çağırdığı efsane aktör Marlon Brando'nun ifadesini yayımladı.

İfadenin transkriptine göre Jackson ile baş başa bir akşam yemeğinde cinsellik konusunu konuştuklarını anlatan Marlon Brando, 'Başta Jackson'ı eşcinsel sandığını, ama sonra çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkarmanın gayet mantıklı olduğuna kanaat getirdiğini' söylüyor.

'TUHAF KONUŞUYORDU'

Jackson'ın Neverland isimli çiftliğindeki akşam yemeğini aktaran Brando, şöyle konuşuyor: "İnsan duygularından, nereden kaynaklandığından söz ediyorduk. Davranış şeklinden görebiliyordum, 35 yaşındaki en büyük oğlumla aynı yaştaki bir erkek için çok tuhaf şekilde konuşuyordu. Ve benden küfretmememi istiyordu.

'BAKİR MİSİN, MASTÜRBASYON YAPIYOR MUSUN?'

Bakir olup olmadığını sordum, bir tür güldü ve kıkırdadı ve bana 'Brando' dedi, 'Oh, Brando'. Yani seks için ne yapıyorsun, diye sordum. Mızmız ve mahçup davranıyordu. Mastürbasyon yapıp yapmadığını sordum..."

Michael Jackson'dan 'tümüyle farklı bir dünyada yaşıyordu' diye söz eden efsane aktör şöyle devam ediyor: "Kimlerle arkadaşlık ediyorsun, dedim. Kendi yaşımda kimseyi tanımıyorum, kendi yaşımdakilerden hoşlanmıyorum, yanıtını verdi. 'Niye', diye sordum. Bilmiyorum, bilmiyorum, dedi. O kadar içli ağlıyordu ki... onu teskine çalıştım. Elimden geldiği kadar ona yardım etmeye çalıştım."

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Marlon Brando michael jackson

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