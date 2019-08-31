Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade ortaya çıktı

Michael Jackson'ın 1990'larda çocuklara cinsel taciz iddialarına yer veren Leaving Neverland adlı 4 saatlik belgesel, suçlamaları yeniden gündeme getirdi.

'Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson' isimli podcast yayınında, 1994'te Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturması yürüten savcıların yakın arkadaşı olduğu için görüşmeye çağırdığı efsane aktör Marlon Brando'nun ifadesini yayımladı.

İfadenin transkriptine göre Jackson ile baş başa bir akşam yemeğinde cinsellik konusunu konuştuklarını anlatan Marlon Brando, 'Başta Jackson'ı eşcinsel sandığını, ama sonra çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkarmanın gayet mantıklı olduğuna kanaat getirdiğini' söylüyor.

'TUHAF KONUŞUYORDU'

Jackson'ın Neverland isimli çiftliğindeki akşam yemeğini aktaran Brando, şöyle konuşuyor: "İnsan duygularından, nereden kaynaklandığından söz ediyorduk. Davranış şeklinden görebiliyordum, 35 yaşındaki en büyük oğlumla aynı yaştaki bir erkek için çok tuhaf şekilde konuşuyordu. Ve benden küfretmememi istiyordu.