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Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli sağanak bekleniyor

10.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın doğusunda yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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