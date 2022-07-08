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Marmara Bölgesi'nde ilkbaharda yağışlar azaldı

08.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan: - "Yağışlar ilkbaharda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 36, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı. Bu bize kuraklığın bir göstergesidir" - "Türkiye su fakiri ülke olma yolunda ilerliyor. Bu çok uzak değil. Bunları düşünerek önlemler almalı, kuraklıkla mücadeleyi şimdiden başlatmalıyız"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Marmara Bölgesi'nde ilkbahar mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 36, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ilkbahar mevsiminde uzun yıllar yağış ortalaması 163,1 milimetre olarak ölçüldü. Bölgeye geçen ilkbaharda 188,1, bu ilkbaharda 104,1 milimetre yağış düştü.

Buna göre Marmara'da ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 36, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yağışların ilkbahar mevsiminde normaline göre azaldığını, geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Marmara Bölgesi'nde ilkbaharda yağışların azaldığını belirten Demirhan, "Yağışlar, ilkbaharda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 36, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı. Bu bize kuraklığın bir göstergesidir." dedi.

- "Yağmur sularımız giderek azalıyor"

Demirhan, yağışlarda yıldan yıla azalma yaşandığını, Türkiye'nin uzun yıllardır kuraklık yaşayan bir ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Kuraklığı bu kadar konuşmamızın nedeninin bunun sosyal hayatta hissedilmesi olduğuna dikkati çeken Demirhan, şunları kaydetti:

"Artık kuraklıkla ilgili düşünmeye başladık ve buna göre yeni arayışlara girdik. Kuraklık nedeniyle gıda fiyatları artmaya başladı, gıdaya ulaşmamız zorlaştı. Türkiye olarak kuraklıkla mücadele önlemleri almak zorundayız. Tarıma yatırım yapmalıyız. Yağmur sularımız giderek azalıyor. Yağışların azalması toprağın nemini de azaltıyor. Yeraltı sularımız yeterince beslenememeye başladı. Sıcaklıklar arttı, buharlaşma arttı. Türkiye su fakiri ülke olma yolunda ilerliyor. Bu çok uzak değil. Bunları düşünerek önlemler almalı, kuraklıkla mücadeleyi şimdiden başlatmalıyız."

Demirhan, 2022 su tarım yılında da yağışların azaldığını, bundan önceki yıllarda da durumun böyle olduğunu aktardı.

Asıl ihtiyaç duyulduğu dönemde yağış alınamadığını vurgulayan Demirhan, "Su tarım yılının son 3 ayında yağışlar azaldı. Bazı bölgelerde olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Yağışların azalması kuraklığı bize gösteriyor." diye konuştu.

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