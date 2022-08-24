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Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

24.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmara Bölgesi gök gürültüsü sağanak

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