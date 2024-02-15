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Marmara Denizi’nde batan geminin mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden sürüyor

İHA İHA
15.02.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ederken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Kurulan kriz merkezinde harita ile tüm arama-kurtarma ekiplerinin yerleri belirlenerek, sahil kesimi karış karış aranıyor. Bölgede gemiler denizden, uçak ise havadan defalarca sorti yaparak arama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra denizde fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü geminin kayıp mürettebatı aranıyor. Sahil güvenlik ekipleri, gemiye ait boş can salı ile boş can simidi buldu. Arama kurtarma çalışmaları ise boş can salı ile simidinin bulunduğu alanda yoğunlaştırıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde AFAD, NAK, jandarma, polis dalgıç ve AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Polis dalgıçları dürbünle dev dalgaların bulunduğu denizi tarıyor. Kurulan kriz merkezinde ekiplerin yerleri çıkarılan haritada belirlenerek, karış karış kurtarma çalışmaları planlanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama-kurtarma uçağı ise denizin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kurşunlu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Batan gemide Mehmet A. (22), Doğuşcan Y., Hasan Mehmet U. (69), Murat Ç., Zeynep K. ve Murat A. olduğu öğrenildi.

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