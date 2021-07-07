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Marmara Denizi'nden 11 bin 84 metreküp müsilaj temizlendi

07.07.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Marmara Denizimizde 6 Haziran'da 11 bin 338 hektar alanı kaplayan müsilaj, yaklaşık bir ay sonra 2 Temmuz'da 1046 hektar seviyesine indi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği kapsamında dün itibarıyla 11 bin 84 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter'daki açıklamasında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğinin 29'uncu gününü tamamladıklarını, her gün daha çok çalışarak denizi müsilajdan temizlediklerini belirtti.

Kurum, dün toplananlarla birlikte 11 bin 84 metkeküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Marmara Denizimizde 6 Haziran'da 11 bin 338 hektar alanı kaplayan müsilaj, yaklaşık bir ay sonra 2 Temmuz'da 1046 hektar seviyesine indi. Çalışmalarımızla 10 bin 292 hektar, diğer bir deyişle 102 milyon 920 bin metrekare alanı kaplayan müsilajı temizledik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

6 Temmuz itibarıyla İstanbul'da 6 bin 440 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 166 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 811 metreküp, Çanakkale'de 919 metreküp, Yalova'da 2 bin 118 metreküp müsilajı, 620 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik."

Karadan 423, denizden 197 bölgede çalıştıklarını belirten Kurum, denetim faaliyetlerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Denetimlerimizin 29'uncu gününde toplam 9 bin 310 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan 144 işletmeye, 18 milyon 340 bin lira idari para cezası uyguladık, 2 bin 360 atık su numunesi inceledik. Marmara Denizimizi mavi ve ışıltılı haline kavuşturuyoruz."

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