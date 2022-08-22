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Marmara Denizi'nden toplanan atık miktarı 53 tona ulaştı

22.08.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle başlattığı "Mavi Nefes Projesi" kapsamında, deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 53 ton atığın 17 tonu, poşet, pet şişe ve benzeri plastik atıklardan oluşuyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi"nin 9 aylık raporunun sonuçlarına göre, deniz süpürgeleri, yaklaşık 53 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle yürüttüğü "Mavi Nefes Projesi"nin 9 aylık raporu açıklandı.

Rapora göre, 21 Eylül 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 52 bin 590 kilogram atık topladı ve geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 46 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.

Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 53 ton atığın 17 tonu, poşet, pet şişe ve benzeri plastik atıklardan oluşuyor. Temizlik kapsamında Marmara Denizi'nden 4,8 ton giyim ve tekstil malzemesi, 4,4 ton metal, 4 ton balık ağı gibi balıkçılık atıklarıyla, 11 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.

- Denizlerin oksijen kaynağı olması konusunda bilgi seviyesi yüzde 99'a yükseldi

Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrim içi eğitimlerle, "Küresel İklim Değişikliği, Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı" konuları ele alınıyor.

Eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi hedefiyle öğrencilere "Bilgi Testi" de uygulanıyor. Testlerin sonuçları değerlendirildiğinde Mavi Nefes Projesinde eğitimlere katılan öğrencilerin farkındalık seviyelerinde büyük oranlarda değişim göze çarpıyor.

Yapılan testlerde, öğrencilerin denizlerin oksijen kaynağı olması konusundaki bilgi seviyelerinin yüzde 68,5'den yüzde 99'a, kıyı ekosistemlerinde depolanan karbonu ifade eden "Mavi Karbon" kavramının bilinirliğinin de yüzde 56'dan yüzde 94,3'e yükseldiği görüldü.

Okullarda halihazırda yürütülmekte olan "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili farkındalığın ise yüzde 64,5'ten yüzde 86,3'e çıktığı, atık oluşumunun önlenmesi ve geri dönüşüm konularına hassasiyetin de arttığı gözlemlendi. Ayrıca fitoplanktonun oksijen üretmesinin bilinirliğinin yüzde 47,7'den yüzde 99,2'ye yükseldiği görüldü.

Garanti BBVA ve TURMEPA "Mavi Nefes Projesi"ni Antalya Adrasan'a da taşıdı. Proje kapsamında temmuz ayından itibaren deniz turizminin yoğun olduğu Adrasan bölgesinde faaliyete başlayan deniz süpürgesi, bölgede 4 ay boyunca hem katı hem de sıvı atık toplayarak deniz temizliği için çalışacak.

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Garanti BBVA Marmara Denizi

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