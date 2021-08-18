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Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

18.08.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğusunda hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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