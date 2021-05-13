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Marmara'da oluşan deniz salyası balık popülasyonunu tehdit ediyor

13.05.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da oluşan deniz salyası balık popülasyonunu tehdit ediyor

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası) balık popülasyonunu tehdit ettiğini söyledi.

Sarı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müsilajın ortaya çıkmasında denizin yeterli düzeyde soğuyamaması, azot ve fosfor yoğunluğunun çok yüksek olması ve denizin dibiyle yüzeyi arasında karışımların azlığının etkili olduğunu anlattı.

Yüzeyde birkaç gün öncesine nazaran daha az görülse de denizin içinde müsilaj tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Sarı, deniz salyasının kümeleşip ağırlaşarak dibe çöktüğünü aktardı.

Denizin dibindeki oksijenin tükenmesiyle bu bölgelerde yaşayan organizmaların çoğunluğunun öldüğünü bildiren Sarı, "Kıyıya gelen müsilaj alt kısımda oksijenin bitmesine neden oluyor ve canlı organizmaların ölümlerine neden oluyor. Son 5 gündür liman, balıkçı barınağı gibi alanlarda sıkışıp kalmış olan müsilajın altında balık ölümleri görülüyor. Gümüş balığı sürüler halinde buralarda dolaşıyor ama müsilajın etkisiyle bir kısmı ölmeye başladı." diye konuştu.

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'nin azot ve fosfor yükünün azaltılması için harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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