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Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

23.08.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güney ve batısı ile Kuzey Ege'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Marmara Bölgesi kuvvetli yağış kuzey ege meteoroloji genel müdürlüğü

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