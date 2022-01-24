Marmaray seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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