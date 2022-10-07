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Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.10.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir kişi yakalandı

Marmaris açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 13 düzensiz göçmeni kurtarırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheliyi de yakalayarak Sahil Güvenlik botuna alıp karaya çıkardı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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