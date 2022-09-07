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Marmaris açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.09.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı

Marmaris açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris sahil güvenlik

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