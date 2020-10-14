YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Belediye Gençlikspor çalışmalara başladı

Marmaris Belediye Gençlikspor çalışmalara başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Gençlikspor hem altyapı hem de spor okullarında yeni dönem çalışmalarını başlattı.

Marmaris Belediye Gençlikspor hem altyapı hem de spor okullarında yeni dönem çalışmalarını başlattı. Pandemiyle ilgili her türlü tedbirin alındığı tesislerde öğrenciler deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapıyor.
Tesislerde öncelikle Marmaris Belediyesi ekipleri sürekli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Salonların içi, oturma yerleri, kullanılan araç gereçler, toplar, toplu kullanım alanları, tuvaletler gibi yerler sürekli olarak dezenfekte ediliyor ve ilaçlanıyor. Tesislere girişlerde ateş ölçümü yapılan çocukların da sağlık durumları sürekli kontrol altında tutuluyor.
Kurallardan taviz vermeden çalışmaları yürüttüklerini söyleyen kulüp yetkilileri, “Spor hayatımızın bir parçası. Pandemiyle birlikte biz de çeşitli önlemler alarak çocuklarımıza spor yaptırmaya, onlara istedikleri branşı öğretmeye çaba gösteriyoruz. Her gün dezenfekte edilen tesislerimizde bu kurallardan taviz vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Muğla Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
12:58
İkindi
16:07
Akşam
18:39
Yatsı
19:53

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Akkor Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Avenue Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Datça’nın El Sanatları Sokağı Yoğun İlgi Gördü
Datça’nın El Sanatları Sokağı Yoğun İlgi Gördü
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.