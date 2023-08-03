YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris Halk Plajı’na vatandaşlardan tam not

Marmaris Halk Plajı’na vatandaşlardan tam not

03.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris’in dünyaca ünlü halk plajları tatilcilerin de gözdesi. Temizliği, bakımı ve düzeni ile takdir toplayan mavi bayraklı halk plajında Marmaris Belediyesi 7/24 hizmet veriyor.

Marmaris Halk Plajı’na vatandaşlardan tam not

Yaz aylarında yüz binlerce kişiyi ağırlayan mavi bayraklı halk plajları temizliği, bakımı ve verilen hizmetlerin kalitesiyle büyük takdir topluyor. 2019 yılından beri şemsiyelerin de konulduğu ücretsiz halk plajlarında Marmaris Belediyesi 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Temizlik İşleri ekiplerinin gün boyu plajda ayrıca zabıta ve özel güvenlik ekipleri de 24 saat boyunca devriye halinde denetimler gerçekleştiriyor. Olumsuz durumlara diğer kolluk güçleriyle birlikte müdahalede bulunuluyor. Ayrıca gece plajlarda kalanlar kaldırılarak güvenlik sağlanıyor.

Sabah 05.00’da öncelikle sahil yolunu yıkayarak mesaiye başlayan temizlik ekipleri gün boyunca plajda çöp toplama, süpürme ve mıntıka temizliği gibi çalışmalar yürütüyor. Sıcak havaya rağmen belediye emekçileri gün boyunca sahili temiz tutmak için gayret gösteriyor.

Engelsiz plaj, cankurtaran, duş ve tuvaletleriyle deniz keyfi yaşamak isteyenlere dört dörtlük hizmet sunan mavi bayraklı halk plajı, tatilcilerden de tam not alıyor. Marmaris’i ve plajı çok beğendiklerini ve temiz bulduklarını söyleyen vatandaşlar Marmaris Belediyesi emekçilerine teşekkür ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan, sabah 05.00’ten itibaren çalışmaların başladığını belirterek “Bizler Marmaris’i ve halk plajlarımızı temiz tutmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Tatilcilerimiz ve ilçe yaşayanlarımızdan da çöplerini çöp kutularına atmalarını, çevrelerini temiz tutmalarını rica ediyoruz” ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yokMalatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok
Metruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyorMetruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyor
Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKarabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:06
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Akça eczanesi
Seydikemer
Ovacik eczanesi
Fethiye
Aybüke eczanesi
Fethiye
Övünç eczanesi
Bodrum
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Koycegiz
Sahil eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.