Marmaris Halk Plajı’na vatandaşlardan tam not

Yaz aylarında yüz binlerce kişiyi ağırlayan mavi bayraklı halk plajları temizliği, bakımı ve verilen hizmetlerin kalitesiyle büyük takdir topluyor. 2019 yılından beri şemsiyelerin de konulduğu ücretsiz halk plajlarında Marmaris Belediyesi 7/24 esasına göre hizmet veriyor. Temizlik İşleri ekiplerinin gün boyu plajda ayrıca zabıta ve özel güvenlik ekipleri de 24 saat boyunca devriye halinde denetimler gerçekleştiriyor. Olumsuz durumlara diğer kolluk güçleriyle birlikte müdahalede bulunuluyor. Ayrıca gece plajlarda kalanlar kaldırılarak güvenlik sağlanıyor.

Sabah 05.00’da öncelikle sahil yolunu yıkayarak mesaiye başlayan temizlik ekipleri gün boyunca plajda çöp toplama, süpürme ve mıntıka temizliği gibi çalışmalar yürütüyor. Sıcak havaya rağmen belediye emekçileri gün boyunca sahili temiz tutmak için gayret gösteriyor.

Engelsiz plaj, cankurtaran, duş ve tuvaletleriyle deniz keyfi yaşamak isteyenlere dört dörtlük hizmet sunan mavi bayraklı halk plajı, tatilcilerden de tam not alıyor. Marmaris’i ve plajı çok beğendiklerini ve temiz bulduklarını söyleyen vatandaşlar Marmaris Belediyesi emekçilerine teşekkür ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tugay Tutugan, sabah 05.00’ten itibaren çalışmaların başladığını belirterek “Bizler Marmaris’i ve halk plajlarımızı temiz tutmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Tatilcilerimiz ve ilçe yaşayanlarımızdan da çöplerini çöp kutularına atmalarını, çevrelerini temiz tutmalarını rica ediyoruz” ifadesini kullandı.

