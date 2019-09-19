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Marmaris'te eylül ayında plajlar doldu taştı!

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YAŞAM  | 19.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Marmaris'teki plajların, eylül ayının sonlarına doğru gelinmesine rağmen kalabalık olduğu görüldü. Bazı tatilciler, denize girip, yüzerken bazıları da şezlonglarda uzandı.

Marmaris’te hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, nem oranının yüzde 56 olması, tatilcileri bunalttı. Plajlarda temmuz ayındaki gibi kalabalıklar oluştu. Serinlemek için bazı tatilciler, şezlonglarını denize çekerken, bazıları da şemsiye altında kitap okumayı tercih etti. Adrenalin tutkunları ise su sporları yaptı. Emekli Alev Kaçar, "Marmaris’in 12 ayı çok güzel ve huzur verici. Marmaris’in keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.

Hamiyet Cansel Gürbüz ise "5 yıldır Marmaris’te devlet memurluğu yapıyorum. Çok güzel bir şehir. Umarım burada kalır ve bu eşsiz güzelliğin tadını çıkartmaya devam ederiz" dedi.

(DHA)

Marmaris'te plajlar doldu!

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris eylül ayı turist plaj

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