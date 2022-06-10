Marmaris Belediyesi ile Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından "Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla düzenlenen "Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Kültür ve sanatseverlerin 10-26 Haziran'da yerli ve yabancı sanatçıların performansını izleme şansı bulacağı festivalin açılışı Armutalan Mahallesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinlikteki konuşmasında, Marmaris’in zor günler yaşasa da bunları geride bıraktığına değinerek, "Yeniden yeşereceğiz, küllerimizden yeniden doğacağız. Bu festival de bunun sembolü olacak. Turizmimize sanatla renk katacağız. 28 Haziran'a kadar sürecek bu festivale tüm sanat severlerimizi bekliyoruz." dedi.

Festivalin ilk gününde ekonomi yazarı Emin Çapa, söyleşisinde ekonomi, bilim, sanat ve geleceğe dair sunum yaptı.

Fazıl Say, Amadeus Quartet, Kerem Görsev, Boğaziçi Gençlik Korosu, İlyas Mirzayev gibi çok sayıda yıldız sanatçının sahne alacağı festivalde, Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler, köy, sokak ve sahil dinletileri gibi çok yönlü etkinlikler sanat severlerle buluşacak.

