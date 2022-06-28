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Marmaris yangını için nikahını iptal eden orman işçisi 16 Temmuz'da evlenecek

28.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydınlı orman işçisi Hasan Tekin: - "Nişanlım nasıl bir duyguyu yaşadı bilmiyorum ama benim için bir yandan buruk bir yandan sevinçliydi. O vatan görevi sonuçta bana da verilmişti" - Tekin'in nişanlısı Eylem Karaca: - "Sağlık olsun, böylesi nasipmiş. Yine aldık nikah günümüzü. Nikah tarihimizi yine alırız ama yanan ormanlarımız ve hayvanlarımız geri gelmez"

FERDİ UZUN - Nikah gününde Marmaris'teki orman yangınıyla mücadele eden Aydınlı orman işçisi Hasan Tekin, 16 Temmuz'da evlenmek için gün aldı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan ve düğün hazırlıkları için 4 gün izin alan 25 yaşındaki Hasan Tekin, 23 Haziran'da Marmaris'te çıkan orman yangını için görevlendirildi. Genç işçi, 25 Haziran'da nikahı olmasına rağmen tereddüt etmeden çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gitti.

Yangın söndürülünceye kadar Marmaris'te kalan Tekin, soğutma çalışmaları sonrası dün mesai arkadaşlarıyla Aydın'a döndü.

Tekin, orman yangını nedeniyle iptal ettirmek zorunda kaldığı nikah için nişanlısı Eylem Karaca ile görüşerek 16 Temmuz'a gün aldı.

Nişanlı çift, nikahları ertelense de yangın söndürüldüğü için mutlu.

- "O vatan görevi bana verilmişti"

Hasan Tekin, AA muhabirine, nikah işlemleri için 4 gün izin aldığını, izindeyken yangının çıktığını söyledi.

Yangın bölgesindeki arkadaşlarını yalnız bırakmamak için ekiple hemen yola çıktıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Marmaris'e gittiğimizde arkadaşlarımız yorgun ve bitkindi. Dinlenmeden, yorgun ve uykusuz şekilde 4 gün mücadele ettik. O mücadelenin sonunda şükürler olsun ki yangını söndürdük. Hayvanlarımızın ve doğamızın daha fazla zarar görmemesi için gayret ettik. Nişanlım nasıl bir duyguyu yaşadı bilmiyorum ama benim için bir yandan buruk bir yandan sevinçliydi. O vatan görevi sonuçta bana da verilmişti. O görev bana verildiği için benim başımın üstünde. Yangın bölgesine gitmem lazımdı."

Eylem Karaca ise nikahı ertelendiği için üzülse de yangının söndürülmesine katkı sunan nişanlısıyla gurur duyduğunu belirtti.

Karaca, "Sağlık olsun, böylesi nasipmiş. Yine aldık nikah günümüzü. Nikah tarihimizi yine alırız ama yanan ormanlarımız ve hayvanlarımız geri gelmez. Nişanlımla gurur duydum. Bana sordu, ben de görüşümü bildirdim. İyi ki gitti, yangın söndürüldü. Tek sevincimiz yangının söndürülmesi. Onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Marmaris

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